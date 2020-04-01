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Лікарі назвали нові приховані симптоми COVID-19: виникають до температури

STYLERКоронавірус    01.04.2020 - 11:51
Лікарі назвали нові приховані симптоми COVID-19: виникають до температури
Коронавірус в Україні (колаж РБК-Україна)

Коронавірус продовжує поширюватися по Україні

Коронавірус в Україні підтвердився вже у 669 людей станом на ранок 31 березня. Як виявилося, хвороба має нетипові симптоми, за якими не відразу можна запідозрити наявність інфекції. Що відомо про приховані симптоми COVID-19 - у матеріалі Styler.

Так, крім відомих ознак - сухого кашлю, високої температури і утрудненого дихання можуть проявлятися і інші симптоми, каже Ольга Савчук, директор Центру первинної медичної та консультативно-діагностичної допомоги.

За словами медика, першими симптомами, які з'являються ще до підвищення температури тіла, можуть бути:

  • аносмія - зникає нюх,
  • гіперестезія - дотик звичних предметів до тіла може викликати роздратування (цей симптом вивчається),
  • почервоніння очей.

Лікарі назвали нові симптоми коронавіруса (відео: YouTube/Галичина)

Зазначимо, що хвора коронавірусом народна депутатка Ганна Скороход розповідала саме про те, що ще до температури у неї зник нюх.

Нагадаємо, раніше ми писали, що від коронавіруса в Україні померла 37-річна породілля. COVID-19 у неї запідозрили вже після надходження у пологовий будинок.

Також повідомлялося, за яких симптомів у дітей слід невідкладно звернутися за медичною допомогою.

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