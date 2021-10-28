Лікарі назвали симптоми коронавірусу: 30% нових ознак захворювання

Як зазначила сімейний лікар з Києва Олена Лазаренко, серед відомих симптомів коронавірусу раніше стали з'являтися й абсолютно нові.

"Симптоми частково залишилися класичними: втрата нюху і смаку, температура. Але відсотків 30 - це нові симптоми. Наприклад, сильний головний біль, задуха, пневмонія, яка виникає відразу, вона вже може бути на 2-3 день після початку захворювання, низька сатурація, теж різко виникає майже відразу, її важко спрогнозувати, а також пацієнти часто скаржаться на нудоту, проблеми зі шлунково-кишковим трактом", - зазначила фахівець.

Вона додала, що коронавірус штаму Дельта має свої характерні особливості та може викликати небезпечний стан набагато швидше.

"У "Дельта"-варіанту - стрімке протікання. Крім того, особливістю "дельти" є поліорганність, тобто коли уражаються багато органів: це може бути легені, серце, шлунок, нирки й т.д. Часто хворі скаржаться на гастрит. Часто виникає підвищення тиску, особливо в перший день прояву захворювання, потім він різко може падати", - повідомила Олена Лазаренко.

Як додала головний епідеміолог Львова Наталія Іванченко-Тимко, втрата нюху і смаку знову стали одними з основних симптомів захворювання.

"Якщо говорити про клінічний перебіг коронавірусу, то протягом останніх двох тижнів знову почали з'являтися такі симптоми, як аносмія і втрата смаку. Їх не було вже тривалий час. Запалення легенів і пневмонії як і раніше виникають. Масових повідомлень про тромбози поки немає. Але серед числа летальних випадків через COVID - 19 досить багато тромбоемболій легеневої артерії", - розповіла фахівець.

Епідеміолог Національної експертної групи з інфекційного контролю Катерина Сояк повідомила, що нова хвиля коронавірусу вражає більше молодих людей, хоча старше покоління знаходиться в небезпечній групі ризику, як і раніше.

"У реанімацію потрапляють і у віці 20 років, і 30 років, і молодше 20 років. І серед дитячого населення збільшилися випадки, які потребують стаціонарної медичної допомоги. Але сильно узагальнювати б я не стала, і говорити, що хворіє тільки молоде населення. Все одно групою ризику залишається літнє населення. І ті, хто не вакцинований, дійсно переносять захворювання набагато важче. Це відзначають абсолютно всі реанімації: більшість невакцинованих людей мають ускладнення і потрапляють на штучну вентиляцію легенів", - підкреслила експерт.