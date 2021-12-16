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Лікарі назвали нові і незвичайні симптоми коронавірусу штаму Омікрон

Автор: Анна Шиканова

Коронавірус штаму Омікрон може проявлятися нетиповими симптомами. Часто перші ознаки цього штаму плутають зі звичайним ГРВІ.

Які симптоми бувають при зараженні штамом Омікрон – читайте в матеріалі нижче.

За словами експертів з ПАР, медики в лікарнях почали фіксувати у хворих з новим штамом COVID – 19 два нових симптоми - біль в попереку і першіння в горлі.

Як зазначають у виданні The Sun, до лікарень зі штамом Омікрон потрапляє на 23% менше пацієнтів, ніж зі штамом Дельта.

Лікарі відзначають, що багато пацієнтів серед перших ознак штаму Омікрон відзначають біль в горлі та першіння. Тому приймають захворювання за звичайне ГРВІ.

Професор медицини Оксфордського університету Джон Белл розповів у коментарі для BBC, що симптоми штаму Омікрон можуть сильно відрізнятися від усіх попередніх версій коронавірусу.

Він зазначив, що пацієнти найчастіше скаржаться на біль у м'язах, особливо в спині. А також на закладеність носа, розлад шлунка і діарею.

Основною відмінною рисою нового штаму є міалгія - м'язовий біль, яка локалізується в різних частинах тіла, але частіше – в спині.

"Ми знаємо, що це дуже заразний варіант, у два-три рази більш заразний, ніж Дельта, який сам по собі був дуже заразним", - підкреслив професор.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що названо вакцини, які не захищають від штаму Омікрон.

А також розповідали про те, що лікар назвав особливі ознаки штаму Омікрон.

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симптомыОмикронКоронавірус