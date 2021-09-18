Лікарі назвали непомітні симптоми хвороби Паркінсона

Найчастіше хвороба Паркінсона розвивається поступово, рухові розлади спочатку майже непомітні, але з часом вони стають більш виразними. Якщо хвороба розвивається швидко - є інші захворювання.

Стадії хвороби Паркінсона неможливо з'ясувати за допомогою аналізів або тестів, але лікарі розрізняють їх за симптомами.

Перший етап

Легкі рухові симптоми, такі як тремор. Але при цьому людина може жити повноцінним повсякденним життям. Симптоми тремору проявляються зазвичай на одній стороні тіла. Може змінитися міміка, постава або ходьба людини.

Другий етап

Симптоми стають більш помітними. Можуть бути труднощі з рухом і жорсткість м'язів - проявляється на обидві сторони тіла. Домашня робота може забирати більше часу. Можуть бути проблеми з ходьбою і поставою.

Третій етап

На цьому етапі людина може періодично втрачати рівновагу і є ризик раптового падіння. Повсякденні заняття (прибирання, приготування їжі, Їжа, одягання) – можуть бути складними, але на цьому етапі людина ще не потребує постійної допомоги.

Четвертий етап

Симптоми стають більш серйозними та виснажливими. Може знадобитися стороння допомога, а для ходьби – ходунки або крісло.

П'ятий етап

Симптоми дуже сильні. Може спостерігатися скутість ніг, проблеми зі стоянням або сидінням. Для пересування потрібна буде інвалідна коляска і стороння допомога майже цілодобово. У деяких випадках хворим доводиться більшу частину часу проводити в ліжку. Також додаються галюцинації та марення, можуть виникнути проблеми з жуванням, промовою або ковтанням.

Як швидко прогресує хвороба Паркінсона

Якщо діагноз був поставлений у віці 50 років, то спостерігається повільне прогресування. Перші ознаки можуть з'явитися задовго до справжніх симптомів – часом за 10 років і більше. В середньому від найперших прихованих ознак до 5 стадії може пройти близько 30 років.

Які симптоми можуть з'явитися найпершими

Пацієнти кажуть, що першим симптомом стає зазвичай тремор. Але задовго до нього у пацієнтів бувають такі ознаки: