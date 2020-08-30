Лікарі назвали несподіваний симптом раку: можна діагностувати на першій стадії

Дослідники з Медичної школи університету Джона Хопкінса в США та університетської лікарні Мюнстера (Німеччина) назвали несподіваний симптом раку. На думку вчених, шкірні висипання, що супроводжуються свербежем, можуть вказувати на мієлому, лейкемію або карциному бронхів.

Для визначення нового симптому раку вчені проаналізували понад 17 тисяч медичних карток дорослих пацієнтів, які зверталися до лікарів зі скаргами на свербіж. Слідом за цим дослідники порівняли цю інформацію з відомостями про приблизно 5 млн чоловіків і жінок без даної проблеми. Так дослідникам вдалося виявити, що при наявності сверблячки розвиток злоякісних пухлин ймовірно на рівні 60% і вище.

Вчені відзначають, що наявність такого симптому як свербіж може говорити про наявність раку печінки, жовчних шляхів, онкологічного захворювання кровоносної системи, шкірних покривів і жовчного міхура. Висипання на шкірі, почервоніння і поява свербежу мають відношення до пухлин кісток, мієломи та двох форм лейкемії.

Дослідники зробили висновок, що існує зв'язок між висипаннями на шкірі та початком розвитку ракових пухлин. Разом з тим механізм виникнення новоутворень, внаслідок чого спостерігається запальна реакція шкіри, необхідно вивчати.

Дослідники сподіваються, що внесення симптому свербежу в список можливих симптомів раку допоможе прискорити діагностику смертельно небезпечного захворювання і почати лікування якомога раніше.

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