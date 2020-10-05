Лікарі назвали неочевидні ознаки інсульту, які ви можете не помітити

Лікарі розповіли про нетипові ознаки інсульту, які можна розпізнати, коли хвороба тільки дає про себе знати. Вважається, що класичними ознаками нападу є порушення рухів і мови. Але це далеко не так.

За словами неврологів, при інсульті пацієнти з подивом можуть усвідомлювати, що раптом не слухається рука або нога, і вони не можуть говорити. При цьому ключовим є те, що ці симптоми виникають раптово або після пробудження і вони не змінюються з часом, пише АіФ.

Однак при інсульті у людини може також губитися чутливість шкіри, раптово порушуватися зір. Можуть також виникати запаморочення і нестійкість, і це відчувається постійно, а при зміні положення тіла не змінюється. Також ймовірні проблеми з пам'яттю.

Окремої уваги заслуговують транзиторні ішемічні атаки. В цьому випадку ознаки інсульту проходять швидко. Але це зовсім не означає, що коли проблеми з кровообігом минулися, все налагодилося. Фахівці радять негайно йти до лікаря.

Медики нагадують, що при інсульті "терапевтичне вікно" (час, коли допомога лікарів найбільш ефективна, становить 4,5 години). За цей проміжок часу можна врятувати ділянку мозку від загибелі.

Причому в цей час включається і симптоми, які проявилися слабко, або зникли. Якщо ви сумніваєтеся, попросіть людину, якій було погано, усміхнутися (крива усмішка є ознакою інсульту), підняти руки вгору або витягнути їх перед собою (людина з інсультом зможе зробити це тільки однією рукою). Крім того, попросіть повторити просту фразу (при інсульті мова буде сповільненою і з'явиться складність із запам'ятовуванням слів). Також можна попросити людину висунути язик (якщо він запав або викривлений, то у людини стався удар).

Раніше ми писали, що вчені назвали ознаки інсульту, які з'являються за місяць до нападу, і їх важливо не пропустити.