Лікарі назвали методи екстреної контрацепції: як її використовувати

Дуже часто у жінок бувають випадки, коли потрібна екстрена контрацепція. Важливо розуміти, що вона не впливає на вагітність, яка вже настала.
Про те, як застосовувати екстрену контрацепцію розповіли лікарі на сторінці sviy.doc.
Пам'ятайте, що час прийому ЕК має бути не більше ніж, через 72-102 годин. Потім це не має сенсу. Чим раніше ви приймете - тим ефективніше.
Щоб порахувати кількість таблеток, дивимося дозу естрогену в конкретному КОК (найчастіше це передбачає прийом 4 або 5 таблеток за раз). Перевагою методу є те, що хоч який-небудь КОК в аптеці або у сусідів/подруг переважно можна знайти.
З недоліків серед всіх засобів ЕК цей найменш ефективний і відрізняється більшою частотою побічних ефектів (переважно це нудота і блювота). ⠀
Якщо у вас немає відомих алергічних реакцій на компоненти препарату, то спокійно приймаєте таблетку для екстреної контрацепції. Це не небезпечно.
Можливе порушення менструального циклу, яке регулюється самостійно.
Доктора нагадують, що такий метод не можна використовувати на постійній основі, він підходить тільки в разі форс-мажору.
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