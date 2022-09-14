Лікарі назвали методи екстреної контрацепції: як її використовувати

Коли потрібно застосовувати екстрену контрацепцію

Якщо ви забули прийняти протизаплідні таблетки

Під час сексу порвався/злетів презерватив

статевий акт був без використання контрацепції

сексуальне насильство (на жаль, під час війни ризики підвищені).

Види екстреної контрацепції

Таблетки левоноргестрелу: 1 таблетка 1.5 мг (Ескапел) – приймається одноразово або 2 таблетки по 0.75 мг (Постинор) – прийняти 2 відразу або по одній з проміжком 12 год – найпростіший варіант, краще мати в домашній аптечці про запас.⠀

Таблетка уліпристалу 30 мг одноразово.

Внутрішньоматкова спіраль: як мідь-вмісна, так і з вмістом левоноргестрелу (Мірена). Ефективність понад 99%, можна далі використовувати як постійну контрацепцію. Але вимагає візиту до лікаря, тому використовується не дуже часто.

Комбіновані оральні контрацептиви (КОК) у 2 дози: перша - 100 мкг етинілестрадіолу плюс 0,50 мг левоноргестрелу, а потім друга доза через 12 годин (метод Юзпе).

Пам'ятайте, що час прийому ЕК має бути не більше ніж, через 72-102 годин. Потім це не має сенсу. Чим раніше ви приймете - тим ефективніше.

Як порахувати кількість таблеток

Щоб порахувати кількість таблеток, дивимося дозу естрогену в конкретному КОК (найчастіше це передбачає прийом 4 або 5 таблеток за раз). Перевагою методу є те, що хоч який-небудь КОК в аптеці або у сусідів/подруг переважно можна знайти.

З недоліків серед всіх засобів ЕК цей найменш ефективний і відрізняється більшою частотою побічних ефектів (переважно це нудота і блювота). ⠀

Якщо у вас немає відомих алергічних реакцій на компоненти препарату, то спокійно приймаєте таблетку для екстреної контрацепції. Це не небезпечно.

Можливе порушення менструального циклу, яке регулюється самостійно.

Доктора нагадують, що такий метод не можна використовувати на постійній основі, він підходить тільки в разі форс-мажору.