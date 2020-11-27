Лікарі назвали ще одне неприємне ускладнення після COVID-19

Коронавірус дає ускладнення на багато внутрішніх органів людини й всі наслідки перенесеної хвороби медики з'ясовують досі. Виявилося, що майже у половини пацієнтів після COVID-19 починаються проблеми з зубами і яснами.

У людей після перенесеного коронавірусу може виникнути ускладнення у вигляді захворювання ясен і навіть випадання зубів. Про це повідомляється у виданні New York Times.

Як зазначають медики, у 45% дорослих пацієнтів у віці від 30 років були зафіксовані ті чи інші форми пародонтозу, в тому числі інфекції, запалення ясен і кісток, які оточують зуби. У деяких пацієнтів після COVID-19 спостерігалося випадання зубів без кровотечі. Також люди скаржилися на посилення чутливість ясен, потемніння або руйнування зубів.

Також зазначається, що тяжкість наслідків безпосередньо пов'язана з тим, наскільки важче пацієнт переніс коронавірус. Стоматологи пояснили, що випадання зубів без кровотечі вказує на те, що в організмі відбуваються незвичайні процеси, які відбуваються з кровоносними судинами у яснах.

Лікарі зазначили, що на цей момент немає досліджень, які б підтверджували зв'язок COVID-19 з проблемами ясен і зубів після перенесеного захворювання. Однак такі проблеми фіксують багато медиків в різних країнах світу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікар назвав основні способи поширення коронавірусу серед людей.

А також повідомляли про те, що лікар розповів, хто не підчепить COVID-19 навіть після контакту з хворим.