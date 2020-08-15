Лікарі навчилися визначати швидку смерть пацієнтам по зіницям: несподіване відкриття

Лікарі можуть визначити швидку смерть пацієнта по очах (Фото: pixabay.com)

Медики провели масштабне дослідження і зробили несподіване відкриття

Медики знайшли спосіб визначити швидку смерть пацієнта від серцевої недостатності по очах. Для індикатора лікарі використовують розмір зіниць пацієнта.

Дослідження провели лікарі з Університетської лікарні Китасато в Японії. Свої результати вони опублікували в журналі European Society of Cardiology.

Для вивчення своєї гіпотези медики досліджували групу з 870 осіб протягом двох років. Людей поділили на дві підгрупи – з маленькими та великими зіницями. З'ясувалося, що люди з серцевою недостатністю, у яких маленькі зіниці – гинули у два рази частіше, ніж точно такі ж пацієнти, але з великими зіницями.

Також було встановлено, що люди з маленькими зіницями в лікарню повторно потрапляли в 50% частіше, ніж пацієнти з великими зіницями. Пацієнти з великими зіницями вдруге потрапляли на лікарняні ліжка лише у 28% випадків.

Серцева недостатність – це небезпечне захворювання, яким страждає понад 25 мільйонів жителів планети. Воно виникає в результаті порушення роботи міокарда і проявляється збільшенням об'єму міжклітинної рідини та зниженням перфузії органів і тканин.

Серцева недостатність буває гострою і хронічною. Перша зазвичай пов'язана з травмами, хворобами серця і діями токсинів. Без швидкого і якісного лікування така недостатність може закінчитися летальним результатом.

Хронічна серцева недостатність розвивається поступово, протягом тривалого часу і проявляється у таких симптомах, як задишка, підвищена стомлюваність, зниження фізичної активності та набряки.

На жаль, сучасна медицина часто виявляється безсила перед серцевою недостатністю і майже 45% пацієнтів гине протягом першого року після першої госпіталізації, ще частина хворих помирає протягом п'яти років після поставленого діагнозу.

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