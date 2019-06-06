Лікарі констатували смерть: під Полтавою воскресла пенсіонерка

Колаж РБК-Україна

Літня жінка чхнула після того, як медики констатували смерть

У місті Кременчук, що знаходиться в Полтавській області, 83-річна жінка ожила після констатації медиками її смерті. Про це 5 червня повідомила Свєта Карась у соцмережі Facebook.

У повідомленні говориться, що сусідка забрала до себе з села 83-річну матір, якій 3 червня стало погано. Працівники швидкої допомоги констатували смерть пенсіонерки, приїхавши за місцем виклику.

"Викликали швидку, бабуся принишкла, швидка, приїхавши, констатувала смерть. Приїхала поліція, оформили папери. Викликали ритуальну послугу... Але виявилося, що потрібна довідка з поліклініки якась. Збігали - принесли", - пише Свєта Карась.

Фото: (pixabay.com)

Після почали обдзвонювати родичів, поки дооформляли документи. Раптово, під час тяганини з паперами, бабуся чхнула, що викликало справжній шок у оточуючих.

"Те, що пенсіонерка жива, побачили працівники ритуальних послуг. Жінку відвезли до лікарні. Її стан тяжкий", - розповіла прес-офіцер поліції Ганна Васенко.

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