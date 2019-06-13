Лікарі не давали шансів: у США врятували немовля вагою з яблуко

У США народилася маленька дитина, вага якої склала 245 грамів, що можна порівняти з вагою яблука. Лікарі передрікали дитині скору загибель, проте малюк виявився міцним. Про це інформують в сюжеті ТСН.

Вага дитини ще при народженні викликала підозру, однак, незважаючи на це, вже після терапії її виписали додому. Найменша в світі дівчинка вижила, хоча медики до останнього стверджували, що це неможливо.

Дівчинка народилася на 23-му тижні вагітності у грудні 2018 року. Народження Сайби було настільки передчасним, що лікарі вважали її "мікронедоношеною".

"Лікарі тоді говорили моєму чоловікові, що у нього є близько однієї години з нею попрощатися і що вона помре, але та година перетворилася у дві, три, день, тиждень...", - розповідає мати новонародженої.

До речі, день пологів жінка вважає найстрашнішим днем у своєму житті. Через ускладнення під час вагітності лікарі змушені були провести терміновий кесарів розтин.

Майже півроку терапії, догляду та батьківської надії і стан маленької Сейби більше не викликає занепокоєння лікарів.

США врятували немовля вагою в яблуко (YouTube/ТСН)

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