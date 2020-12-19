Лікар збентежив ризиками неправильного поховання жертв коронавірусу

Від коронавірусу в Україні вже померли понад 16 тисяч людей. Жертв недуги мають ховати у герметичному мішку та у щільно зачиненій труні, а саме тіло треба обробити спеціальним розчином для дезінфекції.

Як пояснив кардіохірург, директор Інституту серця Борис Тодуров в інтерв'ю Олесі Бацман, збудник хвороби може передатися іншим і після смерті, оскільки він може поширитися через біологічні рідини, які виділяються з тіла.

З його слів, розтин, померлих від ускладнень коронавірусу, проводять тільки в рідкісних випадках, і лише в судово-медичних установах.

"Якийсь час там зберігається біологічний матеріал. Якщо людина померла від пневмонії, то у неї крім вірусу можуть бути ще й пневмококи і синьогнійна паличка і все що завгодно. Якщо людина пролежала в реанімації з пневмонією багато днів, то вона апріорі має якусь бактеріальну, грибкову, вірусну флору, яка може бути небезпечна для людей", - пояснив кардіохірург Борис Тодуров.

Нагадаємо, інфекціоніст Ольга Голубовська побачила в COVID-19 ознаки страшної пандемії Середньовіччя, жертвами якої стали десятки мільйонів людей.

Раніше повідомлялося, що смертність в Україні досягла рівня 2019 року. Всього з початку року в Україні померло 485 734 осіб.