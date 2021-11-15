Лікар вказав на абсолютно неефективні ліки: токсичні і коштують дорого

Препарат Мелітор не працює

Ліки, основною речовиною яких є агомелатин, абсолютно не допомогають при боротьбі з депресією, безсонням і не мають протитривожного ефекту, зазначає лікар. До того ж їх ціна "кусається".

"Антидепресант, як мені здається, майже без антидепресивного ефекту. Як снодійний препарат, також ефект мінімальний. Протитривожного ефекту немає (хоча в інструкції і не вказано). Коштує дорого. Гепатотоксичний", - повідомив доктор.

Скрипник навів аргументи марності даного препарату.

"Період напіввиведення 1-2 години - яким чином за цей час може бути якийсь ефект? В інструкції до препарату написано, що перед призначенням потрібно визначити рівень трансміназ (печінкові проби) в крові! Потім через 3 тижні, через 6 тижнів, через 12 тижнів, через 24 тижні - повторювати! Хто робить?"- запитує медик.

У США заборонений, а ВООЗ не рекомендує

У США Мелітор взагалі не дозволений для використання, FDA (Управління з продовольства і медикаментів США) так і не дали дозволу на використання на фармринку США. ВООЗ також не включили його в списки для лікування депресій, зазначив Скрипник.

Для чого призначають

В інструкції до препарату сказано, що Агомелатин - атиповий антидепресант, рекомендований при епізодах великої депресії дорослим пацієнтам. Використовується також при терапії та профілактиці депресивних епізодів біполярного розладу.