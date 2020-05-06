Лікар повідомила позитивні новини про наслідки коронавірусу

Коронавірус може не формувати хронічних ускладнень при інфікуванні органів людини. Український імунолог Алла Волоха повідомила позитивні новини для тих, хто дуже переживає заразитися COVID-19. За словами медика, після хвороби всі органи відновлюються, це стосується навіть легких.

Лікар зазначає, що при одужанні можна говорити про повне зцілення. Таким чином лікар спростувала заяви деяких вчених, що вірус залишається назавжди в організмі людини.

"Якщо людина одужала, то вона одужала повністю. Практично не доведено, що залишаються ураження інших органів і систем, яких не було раніше. Не зафіксовано даних хронічного ураження легень навіть у разі їх важкого ускладнення під час хвороби", – розповів імунолог "Обозревателю".

Також лікарі лікують і ураження нирок, що викликає інфекція.

За її словами, лікуванню піддаються не тільки легені, але й ураження нирок.

"Може розвиватися ниркова недостатність, але її теж лікують. Випадків переходу в хронічну форму поки не фіксують. Довше відновлюються ураження нервової системи. Іноді може знадобитися не місяць і не два для відновлення нервових волокон, а півроку-рік. Від енцефаліту, запалення головного мозку, можуть залишитися наслідки, але це буквально поодинокі випадки", – підсумувала лікар.

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