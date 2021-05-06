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Лікар повідомив про нові штами COVID-19: вакцина не врятує

Автор: Людмила Жукова

У світі з'явилися нові штами коронавірусу, від яких вакцинація не врятує. Мутації COVID-19 відбуваються дуже швидко.

Про це повідомив лікар-імунолог Андрій Волянський в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

"Мутації йдуть постійно, щомиті вірус мутує. Ми говоримо про те, що є деякі варіанти, де ці мутації вже зафіксовані. І ці варіанти мають нові властивості. Йдеться і про британський варіант, і південноафриканський, і бразильський, їх кілька, і про декілька американських..." - розповів лікар.

Доктор вважає, що вакцини будуть безсилі проти нових штамів.

"Тепер ми говоримо про індійський варіант, але це не один варіант, а кілька. Вони в собі поєднують ряд мутацій з попередніх варіантів. Рано чи пізно ми прийдемо до ситуації, коли вакцини перестануть працювати щодо нових варіантів", - вважає імунолог.

Медик повідомив, що у нього є дані, що вакцинація гірше захищає людей від індійського штаму COVID-19.

"Про південноафриканський варіант ми отримали інформацію на початку року, коли стало ясно, що вакциновані хворіють з тією ж частотою, що і не щеплені", - додав він.

Як ми раніше писали, вчені спрогнозували, коли Україна отримає колективний імунітет.

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