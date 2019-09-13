Лікар зробив укол від алергії: під Херсоном мати двох дітей гниє заживо

Жінка після уколу від алергії захворіла на рідкісну хворобу (Фото: колаж РБК-Україна)

Жінка вирішила брати участь у проекті "Я соромлюсь свого тіла", але її не взяли

До українців звернулися по допомогу - під Херсоном у жінки після уколи від алергії стався некроз підшкірних тканин. Лікарі поставили діагноз рецидивний панікуліт Веберат-Крісчена, що є вкрай рідкісним захворюванням. 32-річна Ольга Вікторівна Хребтова з села Горностаївка зараз у дуже складному становищі - за час лікування було витрачено понад 110 тисяч гривень, і мати двох дітей вирішила взяти участь у проекті "Я соромлюсь свого тіла", що на каналі СТБ, однак її анкету проігнорували. Про це передає "Херсон Daily" з посиланням на журналістку з Дніпра Ольгу Мережко.

Дівчина вирішила допомогти Хребтовій, яка все одно має намір відправитися на кастинг 14-15 вересня.

"Припускаю, що редактор не міг схвалити профайл учасниці, щоб не давати помилкові надії, бо хвороба дійсно рідкісна і "довгограюча". Але я вірю, що відомості про цю страшну низку безглуздих лікарських маніпуляцій просто загубилися у нескінченному потоці листів із проханнями про допомогу", - написала Мережко.

Більше року жінка, яка практично гниє заживо, намагається побороти хворобу - вона їздить по лікарнях у різні міста, включаючи Київ.

Потрібна допомога - у 32-річної Ольги Хребтової тяжка хвороба (Фото: скрін khersondaily.com)

Мережко розповіла, що все почалося в серпні 2018 року, коли в амбулаторії села Новодмитрівка жінці зробили укол у сідницю від алергії. На місці введення голки після переохолодження організму виникло запалення. Хірург районної поліклініки вирішив, що це звичайний абсцес, та призначив мазь Вишневського.

Такий метод не допоміг, запалення розкрили і відправили пацієнтку додому. У січні 2019-го повторно оперували, і знову стан погіршився, їй прописали "Ібупрофен". Почалася інтоксикація, блювота, лихоманка, збільшилися лімфовузли. Потім були призначені процедури УВЧ (прогрівання). У місці рани утворилося затвердіння дуже великих розмірів, що в подальшому знову піддавали хірургічного втручання. До і після цього проводили безліч обстежень.

Влітку в Національному інституті кардіології ім. М. Д. Стажеска в столиці підтвердили страшний діагноз. В опіковому центрі в Києві рекомендували робити аутодермопластику, але її так і не провели через те, що рана гниє, і основне захворювання знаходиться в активній фазі.

Фото: скрін khersondaily.com

На тілі (в області спини і грудей) з'явилися інші осередки запалення. Їх теж видаляли хірургічним шляхом.

Від травня Хребтова живе на кортикостероїдів; температура тіла не опускається нижче 38 градусів, почалися сильні судоми кінцівок. За рік їй фактично відрізали сідницю. Рана відкрита, з нагноєннями.

Зараз пацієнтці просто роблять перев'язки, бо матеріальні можливості сім'ї вичерпані.

"Допомагали їй в основному друзі та односельці. Зараз же це крик про допомогу!" - написала Мережко.

Також вся всіх бажаючих допомогти жінці опубліковано номер картки:

Хребтова Ольга Вікторівна. Карта "ПриватБанк": 5168 7573 5300 8198. Телефони (068) 267 03 86; (095) 552 52 86.

Як повідомлялося раніше, в минулому році на проект Я соромлюсь свого тіла 5 прийшла пацієнтка Розела Хомутских, чия історія шокувала всіх. Дістатися до клініки проекту жінці коштувало неймовірних зусиль, адже величезний живіт, що звисає нижче колін, практично позбавив її можливості пересуватися самостійно.

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