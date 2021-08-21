Лікар розвіяла міф про ангіну і антибіотики: дуже важлива інформація

Звідки береться ангіна

Гострий тонзиліт чи ангіна може викликатися багатьма вірусними (Епштейна-Барр (мононуклеоз), аденовіруси, ентеровіруси, грип А і Б та парагрип), бактеріальними (включно зі стрептококом групи А (СГА)) та подекуди грибковими патогенами (Candida). Також не варто забувати про більш рідкісні хвороби, як-то дифтерія, кір, туляремія, гонорея та інші.

Згідно зі статистикою стрептококовий тонзиліт зустрічається всього у 5-15% випадків у дорослих та у 20-30% - у дітей.

"Тут слід зазначити, що у малюків до 3-х років гострий тонзиліт СГА трапляється вкрай рідко! Найчастіше - це маленькі пацієнти віком від 5-15 років", - каже лікар.

Отже, якщо ми бачимо, що у дитини чи дорослої людини температура тіла вище 38 градусів, відсутні кашель та нежить, болісні та збільшені передньошийні лімфатичні вузли, набряк та ексудат на мигдаликах - можемо запідозрити гострий тонзиліт СГА.

Але лише запідозрити. Щоб підтвердити діагноз доцільно виконати стрептатест (швидкий та простий для виконання тест, який підтвердить чи заперечить наявність СГА).

"Якщо стрептатест позитивний - необхідна раціональна антибіотикотерапія, яку призначає лише лікар. Якщо експрес-тест на СГА виявився від'ємним, а лікар бачить вище згадані симптоми, потрібно виконувати мазок із зіву на флору та чутливість до антибіотиків", - говорить спеціаліст.

Лікар наголошує: періодично всіх обстежувати на наявність СГА не потрібно. Оскільки часто цей збудник виявляють у здорових осіб і це не має клінічного значення.

"Чому акцентуємо увагу на СГА? Такі тонзиліти можуть мати важкі ускладнення у подальшому (ревматична лихоманка, гломерулонефрит тощо), тому потребують вчасного та правильного лікування. Отже, підсумуємо: "червоне горло", "рихле горло", висока температура тіла, налети на мигдаликах - це ще не привід до прийому антибіотика", - резюмувала лікар.