Лікар розвіяв основні міфи про антидепресанти, в які вірять українці

Деякі пацієнти, які приймають антидепресанти, абсолютно не думають про свою печінку, а також про тих препаратах, які їм призначені.
Про це розповів лікар-невролог Євген Скрипник.
"У нас люди дуже люблять лікуватися, приймати купу ліків, уколів. Приймають по 4-5 різних найменувань ліки по три рази на день (біфренів, ново-паситів, анантавати, гомеопатії, БАДів та інших лавандово-шавліїв) роками, люди не думають за печінку і взагалі, що вони щось приймають", - повідомив Євген.
Лікар зазначає, що ці препарати лікують, їх потрібно приймати тривало, але не постійно!
"Головне, що коли приймають недоведені ліки, непотрібне, неефективне ліки роками цих питань не виникає!" - додає медик.
За словами лікаря, ваша печінка сама за себе подбає. Хоча ніхто не знає зміст, ефективність і безпеку препаратів, які приймають.
"Слово антидепресанти лякає людей,, так само як слово гормони! Хоча за кордоном, в розвинених країнах антидепресанти призначаються при багатьох станах і досить часто! Називаються вони антидепресанти, але призначаються не тільки при депресії!"- написав Скрипник.
Медик пояснив, що іноді навіть лікування тієї ж болю в спині за кордоном призначаються антидепресанти, що знімають спазми й біль.
Як ми писали раніше, лікар назвав препарати, які можуть викликати головні болі.