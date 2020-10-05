Лікар розвіяв головний міф про коронавірус і дітей

Діти найчастіше заражаються коронавірусом від дорослих, а не навпаки. Про це повідомив український педіатр Олексій Риков. На думку медика, діти не є суперпереносчиками COVID-19, хоча самі хворіють в легкій формі або без симптомів.

Частіше діти заражуються від дорослих, у родині. Але потім вони можуть заражати і один одного. Враховуючи, що діти в більшості випадків переносять захворювання малосимптомно або навіть безсимптомно, вони не є критичною ланкою в поширенні хвороби поза сімейних контактів", - повідомив доктор "Інтерфакс-Україна".

Також педіатр зазначив, що закриття шкіл і дитячих садків на карантин є не зовсім гарною ідеєю. На його думку, закривати освітні установи потрібно разом з іншими заходами профілактики. Потрібно закривати школи, якщо ситуація із захворюваністю там критична.

Олексій Риков зазначив, що пандемія піде на спад, коли ми переживемо другу хвилю COVID-19.

"Прогнозувати перебіг пандемії важко. Є загальні тенденції перебігу спалахів інфекційних захворювань. Ми повинні пережити другу хвилю підйому захворюваності, потім хвороба поступово піде на спад. Але термін стабілізації ситуації визначити важко. Все залежить ще й від особливостей імунологічної відповіді на інфекцію, доступності вакцини тощо", - сказав він.

Нагадаємо, що за останню добу в Україні зафіксовано 3774 нових захворювань на коронавірус. Канів і Тернопіль залишаються в "червоній" карантинній зоні.

Як ми писали раніше, вчені назвали суперпереносчиков коронавіруса.