Лікар розвіяв популярний міф про побічні ефекти після вакцини проти коронавірусу

Лікар розвіяв міф про побічні ефекти вакцини проти коронавірусу (Колаж РБК-Україна)

Відомий ізраїльський лікар Борис Бриль спростував популярний міф про вакцини проти коронавірусу. Він пояснив, що немає доказів того, що ця вакцина може викликати у пацієнтів параліч обличчя.

Як розповів Борис Бриль у коментарі для телеканалу "Україна 24", деякі пацієнти можуть відчути себе недобре після вакцинації, але це не пов'язано з дією препарату. Він зазначив, що сам зробив щеплення і почуває себе нормально.

"Прищепилися два мільйони людей. Основна маса - це люди старше 60 років. Якщо ми подивимося на цей проміжок часу, скільки людей звертаються з паралічем, невралгією лицьового нерва або трійчастого нерва, то повірте – їх набагато більше, ніж 10, 20 або 50. Це звичайна медична практика сімейного лікаря. Тому я б не робив такі гучні заяви. У людей виникли ускладнення після того, як вони прищепилися. Питання в тому, якби вони не прищепилися, було б це чи ні? Те ж саме - померло 23 літні людини після вакцинації. Але після - це не означає, що від вакцинації", - пояснив фахівець.

Він додав, що зв'язок між паралічем і вакцинацією не встановлений і причиною негативних наслідків може бути що завгодно.

"Зв'язок поки не встановлений. Подивимося дослідження, можливо це додасть, але поки не встановлено. Потрібно спочатку подивитися. Наприклад, ці ж люди їли в ці дні огірки – може, це пов'язано з огірками?" – зазначив Борис Бриль.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які послуги для пацієнтів з коронавірусом є безкоштовними в Україні.

А також розповідали про те, що глава МОЗ Степанов зробив заяву про два етапи вакцинації.