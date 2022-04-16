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Лікар "розніс" популярний в українців БАД: не витрачайте гроші

Фото: Лікар розповів про марну біодобавку (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Біо-добавки 5НТР, які позиціонуються для поліпшення психічного стану, поліпшення настрою, зменшення тривожності - не мають доведеної ефективності.

Про це розповів лікар невролог і психіатр вищої категорії Євген Скрипник.

Медик ще раз нагадав, що БАДи - це недоведені препарати, вони не проходять клінічні дослідження на ефективність, немає контролю за їх виробництвом, і не дотримуються ті вимоги, які є для ліків.

Теоретично біо-добавка 5НТР після вживання перетворюється в серотонін, який називають "гормоном щастя" і впливає на настрій і емоції, зазначає доктор.

Чи дійсно добавка працює

Серотонін - це нейромедіатор, дійсно впливає на настрій і емоції, але депресія, тривожність виникає не внаслідок недостатності триптофану, а внаслідок дефіциту серотоніну в синаптичної щілини, тобто в місці взаємодії нейронів (нервових клітин).

Тобто при депресії, тривожних станах, невротичних станах, подразненні серотоніну може бути недостатньо в синаптичної щілини.

"І навіть якщо приймати "чудодійну" добавку – то вона не вплине на кількість серотоніну в синаптичній щілині", - говорить лікар.

Триптофан можна отримувати з таких продуктів:

Сири, риба, м'ясо, бобові, гриби, овес, фініки, арахіс, кунжут, молочні продукти, соєві боби.

"Не витрачайте коштів на БАДи! Вони бездіяльні і без доказової ефективності", - резюмував Євген.

Як ми раніше писали, доктор розповів, що робити, якщо в аптеці немає ліків, які ви приймаєте.

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