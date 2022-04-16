Лікар "розніс" популярний в українців БАД: не витрачайте гроші

Біо-добавки 5НТР, які позиціонуються для поліпшення психічного стану, поліпшення настрою, зменшення тривожності - не мають доведеної ефективності.
Про це розповів лікар невролог і психіатр вищої категорії Євген Скрипник.
Медик ще раз нагадав, що БАДи - це недоведені препарати, вони не проходять клінічні дослідження на ефективність, немає контролю за їх виробництвом, і не дотримуються ті вимоги, які є для ліків.
Теоретично біо-добавка 5НТР після вживання перетворюється в серотонін, який називають "гормоном щастя" і впливає на настрій і емоції, зазначає доктор.
Серотонін - це нейромедіатор, дійсно впливає на настрій і емоції, але депресія, тривожність виникає не внаслідок недостатності триптофану, а внаслідок дефіциту серотоніну в синаптичної щілини, тобто в місці взаємодії нейронів (нервових клітин).
Тобто при депресії, тривожних станах, невротичних станах, подразненні серотоніну може бути недостатньо в синаптичної щілини.
"І навіть якщо приймати "чудодійну" добавку – то вона не вплине на кількість серотоніну в синаптичній щілині", - говорить лікар.
Триптофан можна отримувати з таких продуктів:
Сири, риба, м'ясо, бобові, гриби, овес, фініки, арахіс, кунжут, молочні продукти, соєві боби.
"Не витрачайте коштів на БАДи! Вони бездіяльні і без доказової ефективності", - резюмував Євген.
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