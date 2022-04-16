Лікар "розніс" популярний в українців БАД: не витрачайте гроші

Медик ще раз нагадав, що БАДи - це недоведені препарати, вони не проходять клінічні дослідження на ефективність, немає контролю за їх виробництвом, і не дотримуються ті вимоги, які є для ліків.



Теоретично біо-добавка 5НТР після вживання перетворюється в серотонін, який називають "гормоном щастя" і впливає на настрій і емоції, зазначає доктор.

Чи дійсно добавка працює

Серотонін - це нейромедіатор, дійсно впливає на настрій і емоції, але депресія, тривожність виникає не внаслідок недостатності триптофану, а внаслідок дефіциту серотоніну в синаптичної щілини, тобто в місці взаємодії нейронів (нервових клітин).



Тобто при депресії, тривожних станах, невротичних станах, подразненні серотоніну може бути недостатньо в синаптичної щілини.

"І навіть якщо приймати "чудодійну" добавку – то вона не вплине на кількість серотоніну в синаптичній щілині", - говорить лікар.



Триптофан можна отримувати з таких продуктів:

Сири, риба, м'ясо, бобові, гриби, овес, фініки, арахіс, кунжут, молочні продукти, соєві боби.

"Не витрачайте коштів на БАДи! Вони бездіяльні і без доказової ефективності", - резюмував Євген.