Лікар розставила всі крапки на "і" в питанні грипу та коронавірусу одночасно

В пандемію коронавірусу багато українців задаються питанням, чи можна разом з ним підчепити грип. На це питання відповіла лікар і повідомила, що це дуже малоймовірно, тому що якщо це все-таки відбувається, ймовірно, що з імунною системою якісь проблеми.

"Багато людей бояться заразитися відразу двома вірусами. Мікст інфекцій, звичайно, трапляється, але дуже рідко, якщо є серйозні проблеми з імунною системою. Мудра природа передбачила: якщо перша інфекція потрапила в клітку, то для іншого місця немає. Хто перший встав, того і тапки", - розповіла "Фактам" завідуюча відділом респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського, доктор медичних наук, професор Алла Мироненко

Також медик повідомила, що епідемія грипу в Україні раніше лютого навряд можлива.

"Раніше лютого навряд чи можлива епідемія. Не думаю, що вона буде активною. Очікуємо новий вірус А/H1N1 (Guangdong-Maonan), але, можливо, велику небезпеку представляє вже знайомий нам A/H3N2 (Hong Kong). Вірус B/Phuket циркулює давно, а з його родичем по іншій лінії — вікторіанській — B/Washington ще належить познайомитися", - попередила Алла Мироненко.

Як ми раніше повідомляли, лікар спростувала популярний міф про те, що британський штам коронавірусу набагато небезпечніше свого попередника.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ВООЗ дали невтішний прогноз щодо пандемії коронавірусу на 2021 рік.