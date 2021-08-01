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Лікар розповіла про вакцинацію дітей від коронавірусу: безпечність доведена

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Неділя 01 серпня 2021 18:20
Лікар розповіла про вакцинацію дітей від коронавірусу: безпечність доведена Колаж РБК-Україна: вакцинація від коронавірусу в Україні дітей
Автор: Тетяна Самарук

Щеплення від коронавірусу рекомендовано робити від 12 років. Однак, при використанні вакцини Pfizer практично відсутні медичні протипоказання.

Про це розповіла в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" лікарка-імунологиня Анна Гільфанова.

За словами медика, у дітей рідко спостерігається тяжке протікання інфекції коронавірусу. Також діти старше 12 років соціально активні, тому для них важливо отримати повноцінну освіту і бути максимально мобільними.

"Крім того, вони є вектором передачі вірусу в суспільство. Тому дійсно підлітки є таргетною групою, яку можна розглядати як об'єкт для проведення вакцинації", - сказала імунологиня.

Окрім того, вакцина Pfizer "має тривалий досвід використання, застосовується навіть до вагітних жінок, її безпечність доведена".

Медики пояснюють, що ця вакцина стосовно підлітків буде високоефективною та безпечною. Pfizer - матрична вакцина, у якої відсутні медичні протипоказання для її застосування.

Раніше ми повідомляли, що в МОЗ зробили попередження про COVID-вакцинацію. Після отримання щеплення від коронавірусу треба обов'язково запитати у лікаря, чи вніс він дані про це в електронну систему охорони здоров’я.

Також вчені оцінили ефективність вакцин проти штаму "Дельта".

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