Лікар розповіла, скільки в Україні насправді хворих COVID-19: шалена цифра

Кількість хворих на коронавірус в Україні набагато більше офіційних даних, вважає лікар-іммунолог Алла Волоха. Медик висловила думку, що реальна кількість хворих на коронавірус в Україні становить станом на сьогодні близько 1 мільйона осіб. Про це вона розповіла в ефірі Obozrevatel TV.

"Все-таки ми виявляємо більш важких хворих, ми майже не тестуємо безсимптомних, легкі форми майже не виявляються", – пояснила вона.

Лікар зазначає, що загальна кількість хворих за офіційною статистикою Міністерства охорони здоров'я України, варто множити на два, щоб дізнатися реальні цифри. На поточний момент в Україні зареєстровано понад 400 тисяч хворих.

"Навіть якщо ми помножимо на три, то це близько мільйона", – сказала вона.

У цьому контексті медик підкреслила, що "це точно не колективний імунітет", адже для його формування потрібно, щоб у країні перехворіло 60-70% населення.

"Цього неможливо досягти без неймовірних втрат", – сказала вона.

Нагадаємо, що раніше лікар-іммунолог розповіла, скільки хворих в Україні буде до Нового року. На цей час такі цифри навряд чи можливі, але через місяць є велика ймовірність їх спостерігати.

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