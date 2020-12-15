Лікар розповіла, як зрозуміти, що ви вже перехворіли на коронавірус

Лікар-інфекціоніст розповіла про самий надійний спосіб зрозуміти, що ви вже перехворіли на коронавірус. Це ІФА-тест на антитіла до COVID-19. Але є й інші способи.

Медик Лариса Мороз каже, що після перенесеного коронавірусу (навіть безсимптомно), в нашому організмі виробляється досить антитіл, щоб захистити його від повторного зараження. Про це пише УНН.

"Таким чином організм може бути захищений від повторного зараження. Тому, тим, хто перехворів, і тим, хто сумнівається - необхідно здати ІФА-тест на антитіла перед плануванням новорічної відпустки з подорожами", - радить лікар.

Якщо у людини в достатній кількості антитіла, вона буде в безпеці, не буде хвилюватися про зараження.

"Якщо людина хворіла безсимптомно і хоче не хвилюватися, то потрібно зробити ІФА-тест - і все", - додала інфекціоніст.

Відзначимо, що раніше лікарі також дали кілька порад, як визначити перенесений раніше коронавірус по симптомах. Якщо згадати про перенесену в останній час хворобу, то найбільш імовірними ознаками перенесеного COVID-19 будуть:

Ви хворіли сильно - тобто перенесли хворобу важче, ніж при звичайній застуді.

У вас була втрата нюху і/або смаку.

Після хвороби у вас якийсь час була задишка.

У вас довго був сухий уривчастий кашель

Після хвороби ви відчували слабкість, втомлювалися швидше, ніж зазвичай.

А якщо всі ці симптоми проявилися після того, як ви контактували з людиною, хворою на коронавірус, то шанс того, що ви вже перехворіли, набагато вище.

Раніше український лікар також розповів про симптоми коронавірусу, які можуть означати важку форму хвороби.

Крім того, один з провідних львівських медиків назвав реальну цифру хворих на коронавірус в Україні. І ця цифра набагато відрізняється від офіційної статистики.