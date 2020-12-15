ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Лікар розповіла, як зрозуміти, що ви вже перехворіли на коронавірус

Автор: Світлана Мащенко

Лікар-інфекціоніст розповіла про самий надійний спосіб зрозуміти, що ви вже перехворіли на коронавірус. Це ІФА-тест на антитіла до COVID-19. Але є й інші способи.

Медик Лариса Мороз каже, що після перенесеного коронавірусу (навіть безсимптомно), в нашому організмі виробляється досить антитіл, щоб захистити його від повторного зараження. Про це пише УНН.

"Таким чином організм може бути захищений від повторного зараження. Тому, тим, хто перехворів, і тим, хто сумнівається - необхідно здати ІФА-тест на антитіла перед плануванням новорічної відпустки з подорожами", - радить лікар.

Якщо у людини в достатній кількості антитіла, вона буде в безпеці, не буде хвилюватися про зараження.

Популярні новини

"Якщо людина хворіла безсимптомно і хоче не хвилюватися, то потрібно зробити ІФА-тест - і все", - додала інфекціоніст.

Відзначимо, що раніше лікарі також дали кілька порад, як визначити перенесений раніше коронавірус по симптомах. Якщо згадати про перенесену в останній час хворобу, то найбільш імовірними ознаками перенесеного COVID-19 будуть:

  • Ви хворіли сильно - тобто перенесли хворобу важче, ніж при звичайній застуді.
  • У вас була втрата нюху і/або смаку.
  • Після хвороби у вас якийсь час була задишка.
  • У вас довго був сухий уривчастий кашель
  • Після хвороби ви відчували слабкість, втомлювалися швидше, ніж зазвичай.

А якщо всі ці симптоми проявилися після того, як ви контактували з людиною, хворою на коронавірус, то шанс того, що ви вже перехворіли, набагато вище.

Раніше український лікар також розповів про симптоми коронавірусу, які можуть означати важку форму хвороби.

Крім того, один з провідних львівських медиків назвав реальну цифру хворих на коронавірус в Україні. І ця цифра набагато відрізняється від офіційної статистики.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус