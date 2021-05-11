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Лікар розповіла про ускладнення після COVID-19, через яке сліпнуть пацієнти

Новость на русском → Вівторок 11 травня 2021 17:55
Лікар розповіла про ускладнення після COVID-19, через яке сліпнуть пацієнти Фото: ускладнення після коронавірусу (Andreas Rentz/Getty Images)
Автор: Styler

У пацієнтів після перенесеного коронавірусу можуть розвиватися грибкові інфекції, які дають серйозні ускладнення.

Про це розповіла лікар-інфекціоніст Тетяна Логінова в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

Так, коментуючи інформацію про те, що в Індії у пацієнтів після перенесеного COVID-19 виявляють так званий "чорний грибок", лікар пояснила, що люди лікувалися й антибіотиками, а не лише стероїдами.

За її словами, антибіотики також дають дисбіоз організму. Наприклад, в Україні, найчастіше виникають кандидози.

"А в цьому випадку на тлі антибіотикотерапії плюс кортикостероїди, які пригнічують запальні процеси, також можуть прекрасно розвиватися ці грибкові інфекції. Ця інфекція може не тільки уражати очі й носову порожнину, а й легені", - пояснила вона.

Як розповіла Логінова, це дуже серйозна постковідна інфекція, яка затягує одужання після COVID-19. Також вона зазначила, що подібне ускладнення потребує ретельного лікування спеціальними препаратами.

Лікар заявила, що в Україні найчастіше зустрічаються дисбактеріози, що викликані грибами Candida albicans і Aspergillus.

"Ці інфекції найчастіше бувають у людей з ослабленим імунітетом, а також у веганів, тому що не утворюються повноцінні антитіла. Ми завжди наполягаємо на тому, щоб люди харчувалися гідно, щоб були повноцінні білки в раціоні", - сказала вона.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав симптоми нового штаму коронавірусу, який зафіксований в Індії.

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