Лікар розповіла, чи потрібні маленьким дітям маски під час пандемії COVID-19

За словами медика, діти нічим не відрізняються від дорослих у цьому плані та повинні дотримуватися карантинних заходів так само. Соціальної дистанції це також стосується.

"У нас з самого початку було прийнято рішення, що діти чомусь не хворіють, тому на них можна не одягати маски. Хоча б у тих випадках, коли батьки разом з дітьми та можуть це контролювати, я б все-таки радила пропонувати й вчити дітей носити маски, привчати дітей до особистої гігієни і дотримуватися дистанції", - розповіла Куніцина.

Також інфекціоніст повідомила, що у дітей коронавірус може протікати безсимптомно, або як класичне ГРЗ.

"Коли діти починають хворіти першими в сім'ї, тобто до того, як захворіли дорослі, у них немає тих типових клінічних проявів, які є у дорослого. Буває складно запідозрити у дитини саме коронавірусну інфекцію. Не всі діти скажуть, що у них головний біль або зник нюх чи смак. У дитини може знизитися апетит, але батьки можуть розцінити це як прояв будь-якої хвороби", - зазначила вона.

Зверніть увагу, що у дітей можуть бути інші симптоми коронавірусу.

"У дітей, які підхопили коронавірус, можуть фіксуватися шкірно-слизові зміни: червоні щоки, виражений кон'юнктивіт, почервоніння очей і набряк повік, шкірний висип, "полуничний язик", - попередила лікар.