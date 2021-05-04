Лікар розповіла про нові симптоми COVID-19: вони сильно змінилися

Так, деякі люди описують симптоми COVID-19 у вигляді нудоти і розладу стільця.

"Не можна сказати, що абсолютно ніхто сьогодні не скаржиться на відчуття відсутності запаху або смаку. Але частина людей, що потрапляють в лікарні, розповідає про підвищення температури, загальну слабкість, відчуття нестачі кисню, і людина розуміє, що вдома, самостійно, не розбереться, а лікування вимагає додаткової кисневої підтримки", - розказала лікар.

Медик зазначила, що при незначних симптомах людина все одно повинна залишатися вдома.

"Є люди, у яких протягом легке або середньої тяжкості, у когось проявляється нудота, у когось біль в животі, рідкий стілець, незначне підвищення температури тіла, кашель. Але через те, що сатурація нормальна і не потрібно додаткової кисневої підтримки, людина може залишатися вдома", — розповіла вона.

Також медик повідомила, що у багатьох коронавірус проявляється всього 1-2 симптомами. Це може бути слабкість і головний біль.

"У частини людей начебто немає ніяких симптомів, крім вираженої слабкості і запаморочення, вони знаходяться вдома на самоізоляції. Останнім часом в Україні та у Львівській області, зокрема, зустрічався британський штам, з ним пов'язують більш високу заразність, менший інкубаційний період", — розповіла вона.