Лікар розповіла, кому категорично не можна квасолю: можуть виникати небезпечні стани

Квасоля - поживна бобова рослина, що є важливою частиною раціону в багатьох культурах. Харчова цінність цього воща дуже висока, але деяким людям слід її уникати, щоб не отримати серйозних проблем зі здоров'ям.

Про це розповіла американський лікар Люсія Гарсіа, пише Quora .

За словами доктора, у ряду людей вживання квасолі може викликати фавізм. Це генетичне захворювання, яке вражає тих, у кого в організмі відсутня глюкозо-6-фосфатдегідрогеназа (G-6-PD).

Ці люди повинні уникати вживання в їжу бобів, в тому числі сирих і варених бобів.

Після вживання в їжу квасолі можуть виникати такі симптоми:

блідість,

запаморочення,

субфебрильна температура (підвищення температури тіла протягом тривалого часу в межах 37,1-38,0 °C)

озноб,

загальна слабкість, втрата апетиту,

нудота, блювота, болі в животі і діарея.

"У важких випадках можуть навіть виникнути аномальні симптоми, такі як кома, шок, слабкий пульс і ниркова недостатність", - додала лікар.

Хворим на подагру також слід їсти менше квасолі, щоб уникнути загострення хвороби.

Справа в тому, що боби є овочами з високим вмістом пуринів. 100 грамів бобів містять від 50 до 150 мг пуринів.