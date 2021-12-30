Лікар розповіла, кому категорично не можна квасолю: можуть виникати небезпечні стани
Квасоля - поживна бобова рослина, що є важливою частиною раціону в багатьох культурах. Харчова цінність цього воща дуже висока, але деяким людям слід її уникати, щоб не отримати серйозних проблем зі здоров'ям.
Про це розповіла американський лікар Люсія Гарсіа, пише Quora.
За словами доктора, у ряду людей вживання квасолі може викликати фавізм. Це генетичне захворювання, яке вражає тих, у кого в організмі відсутня глюкозо-6-фосфатдегідрогеназа (G-6-PD).
Ці люди повинні уникати вживання в їжу бобів, в тому числі сирих і варених бобів.
Після вживання в їжу квасолі можуть виникати такі симптоми:
- блідість,
- запаморочення,
- субфебрильна температура (підвищення температури тіла протягом тривалого часу в межах 37,1-38,0 °C)
- озноб,
- загальна слабкість, втрата апетиту,
- нудота, блювота, болі в животі і діарея.
"У важких випадках можуть навіть виникнути аномальні симптоми, такі як кома, шок, слабкий пульс і ниркова недостатність", - додала лікар.
Хворим на подагру також слід їсти менше квасолі, щоб уникнути загострення хвороби.
Справа в тому, що боби є овочами з високим вмістом пуринів. 100 грамів бобів містять від 50 до 150 мг пуринів.
Раніше лікар назвала овоч, який є секретом довгожителів, але їсти його потрібно неодмінно сирим.