Лікар розповіла, коли печія - ознака небезпечної хвороби

За словами доктора Ірини Бережної, печія - не завжди говорить про захворювання, але якщо вона турбує вас регулярно, це нехороша ознака.

При одноразовому прояві дискомфорту медик радить переглянути свій раціон.

"Але якщо печія виникає часто, не можна зволікати зі зверненням до фахівця. Це може бути ураження шлунка, дванадцятипалої кишки, підшлункової залози, розвиток панкреатиту. Треба розбиратися в тій проблемі, яка виникла", - впевнена гастроентеролог.

Печія може бути і у здорових людей

Вона може виникати з різних причин, наприклад:

ви переїли і різко нахилилися,

сильне фізичне навантаження після їжі,

гостра їжа, після якої може бути не тільки печія, але навіть біль, спазм,

внаслідок алергічної реакції, непереносимості - наприклад, молока, м'яса, пива і т. д.

Важливо тут пам'ятати про те, чи регулярно вас турбує печія або такі випадки поодинокі і легко пояснюються.