Лікар розповіла про головну проблему після перенесеного COVID-19: не пропустіть її

За її словами, люди виявляють онкологічні захворювання після перенесеного коронавірусу.

"Після перенесеного ковіду, у нас вже багато пацієнтів, у яких виявили Онкологічні захворювання, пухлини центральної нервової системи. Спочатку їх первинні симптоми розцінювалися як постковідні - слабкість, головний біль, а коли відправляли їх на МРТ, то виявили злоякісні пухлини. Десь 10-15% ми стикаємося з онкологією, яка була прихована, а після перенесеного ковіду ці симптоми прогресували", - розповіла медик.

Деякі симптоми онкології пацієнти сприймали, як коронавірус і час на лікування раку було втрачено. Медики виявляли пухлини, коли вони вже досягали значних розмірів.

Також коронавірус можуть прогресувати інфекції, які дрімали в організмі. До них відносяться кір. краснуха, герпес група.

"Те що ми спостерігали 25-30% розвиваються мікст-інфекції, тобто коли кілька вірусів або віруси-бактерії, після перенесеного ковіду можуть реактивувати інші віруси, схильні до тривалого перебування в організмі — це герпес група, кір, краснуха, тобто ті інфекції, які довго перебували в організмі, а після важко перенесеної інфекції реактивуються, і ті зміни, які відбуваються в нервовій системі можуть бути обумовлені в тому числі реактивацією інших патогенів", - розповіла Панасюк.