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Лікар розповіла, чи дістався в Україну "індійський" штам COVID-19

Автор: Людмила Жукова

В Україні не проводять генотипування вірусу, тому сказати, чи є в країні індійський штам COVID-19 складно.

Про це повідомила епідеміолог Катерина Сояк в програмі "Сьогодні ввечері" на телеканалі "Україна 24".

"Ми такого не можемо говорити, тому що не проводимо генотипування вірусу, який є у наших громадян. Яким штамом хворіють - ми не відстежуємо і не знаємо. Різновид штаму на лікування ніяк не впливає, це впливає на наше розуміння епідемічної ситуації", — розповіла медик.

Якщо в країні буде все-таки індійський штам системі охорони здоров'я доведеться важко, вважає лікар. Також доктор повідомила, що на цей час не можна точно сказати, що в країні немає нового небезпечного штаму.

"У нас брали кілька зразків, які в лабораторії відстежувалися, індійського поки що там не було, але сьогодні ми з упевненістю не можемо стверджувати, що він є або його немає. Вибірка не така достовірна, щоб інтерпретувати на всю країну. Поки тих заходів, які є, достатньо, але якщо індійський штам з'явиться, у нас будуть великі труднощі", — сказала вона.

Як відомо, індійський варіант коронавірусу вважають більш заразним і несприйнятливим до вакцин. Вперше його виявили в Індії. Там цей штам коронавірусу поширюється дуже швидкими темпами, що призвело до перевантаження системи охорони здоров'я.

Як ми писали раніше, в Україні виявлено новий штам COVID-19, раніше його не знаходили.

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