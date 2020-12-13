Лікар розповів про шкоду одного із способів діагностики коронавірусу: може погіршити стан

Лікар розповів про шкоду комп'ютерної томографії (колаж: РБК-Україна)

В Україні практично кожен третій ПЛР-тест показує псевдонегативний результат, тому лікарі давно стали вдаватися до інших методів визначення наявності коронавірусної інфекції в організмі. Серед них – комп'ютерна томографія, при проведенні якої пацієнт отримує серйозне опромінення. І якщо раз на рік така доза нормально переноситься організмом, то безконтрольне його проведення при появі найменших симптомів застуди може призвести до плачевних для організму наслідків. Таку думку висловив професор кафедри інфекційних хвороб Харківського національного медичного університету Андрій Бондаренко, передає Укрінформ.

Фахівець підкреслює, що далеко не кожен, хто хворіє на коронавірус, може мати враження легень достатньою мірою, щоб його можна було помітити при проведенні КТ. Більш того, цей метод діагностики вірусної пневмонії використовується тільки за показаннями через серйозну дозу опромінення. Лікар додав, що комп'ютерна томографія хоч і допомагає визначити вірусну пневмонію, не доводить, що збудником є SARS-Cov-2.

"На жаль, сьогодні в Україні створена така ситуація, що організації, які мають томографи, заробляють шалені гроші. З вулиці приходить людина — і їй проводять дослідження. У мене була величезна кількість пацієнтів, які робили томографію в перший день захворювання. Звичайно, в легенях ще не було ніяких змін. Після цього вони проходили КТ вдруге — на п'ятий-сьомий день хвороби, потім ще. Уявіть, який рівень опромінення за 3-4 рази. При цьому комп'ютерна томографія абсолютно не впливає на тактику лікування в більшості випадків. У мене були пацієнти, які за даними КТ мали 90% ураження легень, а у них майже не було жодної клінічної симптоматики. А була певна кількість пацієнтів, у яких було уражено 15-20% легких, і хворі потрапляли на штучну вентиляцію", — сказав лікар.

За словами Андрія Бондаренка, комп'ютерна томографія здатна підтвердити вірусне ураження легень у пацієнта, але це поразка не є підтвердженням того, що у пацієнта COVID-19.

"Такі ж ураження можуть викликати й інші віруси, той же грип", — сказав професор.

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