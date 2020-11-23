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Лікар розповів, коли в Україні очікується друга хвиля коронавірусу: дуже скоро

Автор: Анна Кисельова

Друга хвиля коронавіруса в Україні почнеться в 2021 році

На думку різних лікарів, друга хвиля коронавірусу почнеться в різні терміни. За останніми прогнозами, нова хвиля COVID-19 настане в нашій країні вже на початку 2021 року. На думку лікаря і президента Українського медичного клубу Іван Сорока назвав карантин вихідного дня напівзаходом. Він припустив, що таким чином влада намагається підготувати підприємства до повного локдауну.

Також медик підкреслив, що зараз в Україні частіше реєструються випадки важкого перебігу хвороби. Про це він заявив в ефірі каналу "Україна 24".

"На жаль, кількість пацієнтів з важком і середнім ступенем тяжкості коронавірусної хвороби збільшується, тому я вважаю карантин вихідного дня принципово напівзаходом. Думаю, таким чином уряд готує державу до повного закриття закладів харчування, спортивних установ, освітніх установ", — сказав він.

Лікар назвав приблизні терміни початку другої хвилі епідемії в Україні. На його думку, вона розпочнеться на початку 2021 року.

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"Збільшення числа пацієнтів, які потребують госпіталізації, кисневої підтримки, говорить про те, що найближчим часом може статися така ситуація, що система не зможе надавати якісну доступну допомогу пацієнтам. Ми прогнозуємо збільшення кількості пацієнтів хвилями. У січні-лютому також буде велика кількість пацієнтів — треба бути до цього готовими", — сказав він.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що владі вдається стримувати прогнозоване зростання числа нових випадків COVID-19. Це може запобігти повний локдаун української економіки.

Також РБК-Україна писало, що згідно з прогнозом Національної академії наук, добова кількість захворілих COVID-19 до кінця листопада може досягти позначки у 20 000. За тиждень до кінця місяця, за даними на сьогодні, добова захворюваність стабілізувалася на позначці до 15 тисяч.

Також прогнозується, що до кінця місяця в Україні буде майже 740 тисяч випадків.

Прогноз погоди
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