Лікар розповів, як протистояти коронавірусу: п'ять овочів і фруктів

Коронавірус тільки за останню добу вразив 10 тисяч осіб. Але смертельній інфекції можна протистояти, попри здатність COVID-19 мутувати. Лікар з Іспанії Хосе Мануель Фернандес Гарсіа розповів, як підготуватися до зустрічі з коронавірусом.

На думку медика, за допомогою правильного харчування і здорового способу життя можна успішно протистояти вірусам, в тому числі і небезпечному штаму коронавіруса.

Медик порадив взяти за основу середземноморську дієту, включивши в свій раціон багато фруктів, овочів, зелені. На думку Гарсії, такі продукти необхідні для побудови міцного імунітету.

Лікар радить щодня вживати в їжу за п'ять овочів і фруктів. Також він радить цільнозернові і неочищені (нерафіновані) продукти.

Хоча б раз на тиждень потрібно вживати м'ясо і рибу, причому рибу - краще, а з м'яса - віддати перевагу птиці.

Два-три рази в тиждень потрібно вживати бобові. Добре було б включити в раціон "молочку": сири, йогурти, молоко. Лікар вважає, що не потрібно боятися їсти яйця.

Базовим продуктом повинна стати оливкова олія. На ній можна смажити, а також заправляти салати. На десерт - найкраще сухофрукти.

Як протистояти коронавірусу (ілюстративне фото: pixabay)

А ось перероблене м'ясо і будь-які перероблені продукти краще прибрати з раціону.

Крім того, потрібно їсти менше солі і цукру. Від солодощів, випічки, солодких напоїв краще відмовитися.

Доповнити дієту можна доповнити вправами - не менше 30 хвилин в день - і повноцінним здоровим сном. Тоді імунітету буде більше шансів протистояти вірусам.

Разом з тим доктор попереджає, що якоїсь особливої дієти конкретно для коронавіруса не існує.

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