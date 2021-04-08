Лікар розповів, як не пропустити утворення тромбів під час COVID-19

"Важливо лікувати хронічні захворювання. Багато людей вважають, що таблетки — це зайве навантаження на організм. І препарат від тиску, який треба пити регулярно, приймають лише коли його рівень підвищився. А гіпертонія, як і інші хронічні захворювання, на тлі коронавірусу може загостритися, викликавши ускладнення", - сказав медик.

За словами лікаря, людина часто гине не від самої коронавірусної інфекції, а від спричиненого нею інфаркту, інсульту, гангрени нижніх кінцівок, нирковою або дихальної недостатності.

Боркивець розповів, як визначити, що в судинах утворюються тромби.

"Якщо це відбувається в капілярах на шкірі часто з'являється висип. Через судинний спазм піднімається тиск. А з підвищенням температури капіляри можуть реагувати не тільки розширення, але і спазмом: шкіра бліда, руки й ноги холодні", - зазначає лікар.

Медик також назвав ознаки артеріального тромбозу. Це біль і відчуття холоду в ногах, оніміння, блідість шкіри. В такому випадку людині потрібна негайна допомога. Якщо протягом шести годин кровообіг не відновити, може виникнути необоротна ішемія нижніх кінцівок, гангрена і подальша ампутація. Під час венозного тромбозу в ногах з'являються набряки, болі й синюшність.