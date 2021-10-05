Лікар розповів про наслідки перебігу COVID-19: страждають не тільки легені, але й нирки

Хто у зоні ризику

За його словами, коронавірус не підлягає будь-яким прогнозам. Тому кожної хвилини у світі помирає приблизно 5 осіб. Все через те, що люди не дотримуються маскового режиму, тому спершу в реанімації потрапляють невакциновані.

Як пояснив лікар, реанімація лікарні Мечникова в Дніпрі теж перевантажена – на 5 жовтня там перебувало 25 пацієнтів із COVID-19 у дуже важкому стані. Важливо, що люди хворіють на коронавірус сім’ями й таких у лікарні зараз три.

Доктор медичних наук і професор зазначив, що майже всі пацієнти, які потрапляють до лікарень у важкому стані, невакциновані. Тому він вказав на важливість своєчасної вакцинації від коронавірусу. Адже це допоможе вберегти себе і своїх рідних.

Які симптоми у невакцинованих осіб

У невакцинованих осіб симптоми коронавірусу дуже важкі. Зокрема, страждають не тільки легені, але й нирки. І частина пацієнтів потребує переходу на діаліз.

Наприкінці лікар додав, що з теперішньою ситуацією лікарня Мечникова потребує ще 20 апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ).