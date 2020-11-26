Лікар розповів, хто не підчепить COVID-19 навіть після контакту з хворим

Коронавірусом може ніколи не захворіти певна категорія людей. Це ті люди, схильні до частих застуд. У них виробляються Т-клітини, які сприяють захисту від COVID-19. Про це повідомив ізраїльський лікар Борис Бриль.

"Т-клітини виробляють антитіла. Але це все теорії. Якщо ми подивимося людей, які багато подорожували, то таких людей буде менше серед хворих коронавірусом", - повідомив лікар "Обозревателю".

Медик припустив, що люди, які часто хворіли простудними захворюваннями, менше ризикують підчепити коронавірус. Це пов'язано з тим, що в різних країнах вони зіткнулися з безліччю вірусів і бактерій.

"Звичайно! А знаєте, чому, коли діти хворіють, то нічого поганого в цьому немає? Немає нічого поганого в тому, коли маленькі діти, перепрошую, лижуть підлогу. Знаєте, для чого вони це роблять? Щоб захистити себе, щоб запрацював імунітет. Бувають матусі, які закутують своїх дітей і при перших же соплях починають їх лікувати. Дайте дітям хворіти! У них накопичується імунітет", - повідомив Бриль.

Також лікар ще раз нагадав, як піднімати імунітет. За його словами, потрібно намагатися не пити алкоголь, виключити сигарети і займатися спортом.

Як ми писали раніше, доктор Комаровський розставив всі крапки над "і" у питанні самоізоляції при COVID-19.

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