Лікар розповів, чому втрата нюху при COVID-19 хороший знак

Втрата нюху при коронавірусі - дуже частий симптом, що лякає хворих. Але не все так погано, як здається. Виявилося, що якщо у вас пропав нюх, найвірогідніше COVID-19 пройде в легкій формі. Про це розповів лікар отоларинголог в сюжеті ТСН. Медик запевняє, що це непоганий знак.

Доктор Юлія Дєєва пояснює, що вірус атакує рецептори в носі людини, що вловлюють запахи. Так йому легше пробитися в організм. Вірус пошкоджує їх і потім запахи потрапляють в ніс, а рецептори не помічають цього.

"Відповідно, в мозок немає сигналу, що є якийсь запах. Але проблема не з мозком, а з передавачем. Передавачі, як правило, теж нормальні. Нерви, по яких йде порушення, вони не уражені. Уражені тільки клітини рецептори, які сприймають цей подразник. Це як навушники, не включені в комп'ютер", - розповіла лікар.

До речі, медики запевняють, що зниклий при коронавірусі нюх, повернеться. Деяким знадобиться більше часу для відновлення, іншим - більше.

Наголошується, що при поверненні нюху вас можуть переслідувати нав'язливі запахи чогось одного. Не хвилюйтеся, це нормально й означає, що незабаром нюх повністю повернеться. Лікарі відзначають, що в світі ще не було випадку, коли після коронавірусу нюх не повернувся. Але таке було при ускладненні після грипу.

"Пацієнти, які потрапляють в лікарню, вони у важкому стані, ніж ті, що вдома. І у них так, щоб вони скаржилися саме на втрату нюху, це дуже рідко. А у тих, хто на амбулаторному, чомусь частіше буває, це так", — розповіла інфекціоніст Світлана Гук.

Лікарі просять пацієнтів не стимулювати ніс різкими запахами. Це тільки нашкодить. Можна обпалити слизову оболонку і відстрочити одужання.

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