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Лікар розповів про побочну дію вакцини від коронавіруса

Львів, Понеділок 07 грудня 2020 10:55
Лікар розповів про побочну дію вакцини від коронавіруса
Український медик розповів про вакцину COVID-19 (фото: freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Український медик Тарас Жиравецький розповів про вакцину проти коронавіруса, яка в майбутньому повинна з'явитися в країні. За словами львівського медика, це РНК-вакцина, що впливає на вироблення антитіл і імунну реакцію організму. Лікар повідомив, що вакцина до кінця не вивчена і, звичайно, вона буде мати низку побічних дій.

"Звичайно, певні побічні дії вакцини можуть бути. Вони повинні бути описані в інструкції, яка зобов'язана з'явитися в загальному доступі. Мало того, вони, щоб набрати певну кількість пацієнтів із побічними діями, будуть проводити і надалі дослідження. Тому що дослідження, що вони провели, все одно не такі, це не сотня тисяч пацієнтів. Коли буде більше пацієнтів, буде більше зауважень щодо ймовірності побічних дій", - розповів лікар ТСН.

Про ефективність вакцини на даному етапі говорити ще рано, вважає Жиравецький.

"Проблема з РНК-вакциною в тому, що важко гарантувати її ефективність. Тому що, наприклад, гепатит С — це РНК-вірус, і від нього вакцини поки немає. Не придумали вакцини від цього вірусу. Тут є свої нюанси, але я думаю, краще, якби коментарі давали самі виробники вакцини, якщо б вони не були заангажовані. Було б цікаво почути їх думку", - зазначив лікар.

Як ми раніше писали, глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не залишиться наприкінці світової черзі на вакцину.

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