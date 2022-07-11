Лікар розповів, чи потрібно робити щеплення від сказу, якщо вкусила домашня тварина

За словами дитячого лікаря-інфекціоніста, голови Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федіра Лапія, ліків проти сказу не існує, у хвороби 100% летальність.

Однак, єдиний шанс запобігати хворобі після укусу інфікованої тварини - екстрено вакцинуватись та ввести імуноглобулін проти сказу.

Фахівці кажуть, що Україна належить до територій небезпечних щодо сказу.

Серед домашніх тварин в Україні також реєструються випадки сказу. Тому те, що тварина є домашньою - це не гарантія того, що вона не інфікована збудником.

Медики зазначають, що рішення щодо необхідності імунопрофілактики ухвалює лікар.

Чи потрібно робити щеплення після укусу домашньої тварини

Якщо тварина виглядає здоровою, у неї є щеплення від сказу, а у людини - можливість спостерігати за нею до 10 днів. У такому випадку щеплення можна не робити.

Але якщо тварина виглядає хворобливо чи є сумніви - варто якнайшвидше звернутися до медиків, щоб отримати щеплення та імуноглобулін.

Якщо людина розпочали вакцинацію, а тварина, за якою вона спостерігає, пережила 10 днів після укусу, то можна припинити вакцинацію.

Початкові симптоми сказу - підвищення температури та біль, а також незвичні або незрозумілі відчуття поколювання, пощипування чи печіння у місці укусу.