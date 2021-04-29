Лікар розповів про нові симптоми COVID-19: "люди не можуть пересуватись по квартирі"

За його словами, нині COVID-19 часто викликає у хворого високу температуру - до 40 градусів, і виражену загальну слабкість.

"Люди інколи навіть не можуть пересуватись по квартирі чи будинку. Це – нудота чи блювота, діарея, кашель та задишка", - зазначив лікар.

Федоренко також розповів, що в стаціонарі в лікарні в 95% випадків медики бачать у пацієнтів ураження легень, що характеризується двосторонньою бронхопневмонією, розвиваються міокардити.

"Є також ураження зі сторони центральної нервової системи. Це - дезорієнтованість в просторі та часі. Є навіть випадки психотичних реакцій", - додав він.

Але проблема втрати нюху і смаку не зникла. Лікар каже, що зрідка спостерігаються також і симптоми, які були на початку пандемії. Правда, такі ознаки зустрічаються все рідше і рідше.

Крім того, у більшості хворих COVID-19 виникають зворотні зміни, каже Федоренко - вони мають тенденцію до зникнення, але це займає до 2-3 місяців.