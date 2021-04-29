RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Лікар розповів про нові симптоми COVID-19: "люди не можуть пересуватись по квартирі"

Автор: Володимир Костирін

У пацієнтів з коронавірусом перебіг хвороби змінився за час пандемії, і тепер такі поширені характерні симптоми, як втрата смаку і нюху, стали зустрічатися все рідше.

Про це розповів головлікар Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Сергій Федоренко в інтерв'ю ТСН.

За його словами, нині COVID-19 часто викликає у хворого високу температуру - до 40 градусів, і виражену загальну слабкість.

"Люди інколи навіть не можуть пересуватись по квартирі чи будинку. Це – нудота чи блювота, діарея, кашель та задишка", - зазначив лікар.

Федоренко також розповів, що в стаціонарі в лікарні в 95% випадків медики бачать у пацієнтів ураження легень, що характеризується двосторонньою бронхопневмонією, розвиваються міокардити.

"Є також ураження зі сторони центральної нервової системи. Це - дезорієнтованість в просторі та часі. Є навіть випадки психотичних реакцій", - додав він.

Але проблема втрати нюху і смаку не зникла. Лікар каже, що зрідка спостерігаються також і симптоми, які були на початку пандемії. Правда, такі ознаки зустрічаються все рідше і рідше.

Крім того, у більшості хворих COVID-19 виникають зворотні зміни, каже Федоренко - вони мають тенденцію до зникнення, але це займає до 2-3 місяців.

Раніше лікарі розповіли, як змінилися симптоми та перебіг COVID-19 за час епідемії.

Нагадаємо, нещодавно лікар зі Львова розповів, чи були у нього побічні ефекти після вакцини від коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України врачисимптомыКоронавірус