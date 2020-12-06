Лікар розповів, коли необхідно приймати антибіотики при COVID-19

COVID-19 - це не вірус, а захворювання, яке спровокував коронавірус. Ліків проти нього немає, і організм сам знищить вірус протягом двох тижнів. При цьому антибіотики призначаються тому що можуть з'явитися бактеріальні інфекції, які "дрімають" в організмі людини.

Зазвичай імунна система блокує розмноження даних інфекцій, але коли організм ослаблений COVID-19, то вони легко можуть зіпсувати здоров'я і привести до сепсису. Про це розповів головний лікар одного з медичних діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький на своїй сторінці в Facebook.

Чи потрібні хворому антибіотики, повинен вирішувати лікар, який робить висновки, виходячи з результатів аналізів, рівня С-реактивного білка і наявності біомаркера прокальцитоніна.

За словами лікаря, альтернативи антибактеріальним препаратам немає, тому треба прислухатися до порад фахівців.

"Прохання до колег припинити призначати фуфломіцини, які шкодять у десятки разів більше, ніж антибактеріальні препарати, і не розганяти паніки серед пацієнтів, бо вони вже починають лякатися призначень медиками антибіотиків або не приймати їх, коли це справді потрібно", - написав Жиравецький.

Нагадаємо, доктор Євген Комаровський розставив крапки над "і" у питанні прийому антибіотиків при коронавірусі.

Раніше український лікар розповів, чому температуру 37 збивати не потрібно.