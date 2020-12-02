Лікар розповів, що не можна робити, якщо ви отримали позитивний тест на COVID-19

Якщо ви отримали позитивний тест на коронавірус - не поспішайте впадати у відчай і панікувати. Нервозність і паніка можуть тільки погіршити ситуацію. Перше, що потрібно зробити, це зателефонувати сімейному лікарю. А чого робити абсолютно не варто, розповів лікар-невролог Євген Скрипник на своїй Facebook-сторінці.

За словами лікаря, багато хвороб починаються з нервової системи, тому її потрібно берегти. Головне не панікувати, запевняє Євген Скрипник.

"Головне не панікувати. Ми всі знаємо, що більшість хвороб від нервового перенапруження (інфаркти, інсульти, виразкові хвороби шлунка і 12-палої кишки, цукровий діабет, гіпертонічна хвороба і багато інших). Бережіть нервову систему!"— закликає доктор.

Медик повідомляє, що не потрібно відразу після тесту записуватися на КТ легенів, в цьому нема потреби.

"Якщо захворіли, спокійно звертайтеся до лікаря. Без ажитації. Багато пийте води, намагайтеся не збивати температуру тіла (якщо тільки вище 38,5). У разі погіршення стану — звертайтеся до лікаря", - написав медик.

Також доктор наводить статистику смертності від серцево-судинних захворювань і COVID-19.

"За 9 місяців 2020 року померло в Україні 378 315 осіб (це офіційні дані Державної служби статистики України), від коронавірусу померли від цієї кількості 0,6% !!! Тобто смертність 0,6% !!! За 9 місяців від хвороб серцево-судинної системи - померло 256 тисяч осіб", - написав лікар.

За його словами, навіть враховуючи коронавірус, смертність цього року менше, ніж у минулому.

Як ми повідомляли раніше, лікар Павло Сільковский розказав про динаміку COVID-19 і непотрібність локдауну в Україні.