RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Лікар розповів про лікування нових штамів коронавірусу: значно швидше передаються

Автор: Роман Мирончук

Нові штами коронавірусної інфекції передаються значно швидше на відміну від свого попередника. Крім того, у людини стрімкіше з'являються ускладнення після хвороби.

Про це розповів лікар, радник міського голови Львова з медичних питань Тарас Жиравецький на своїй сторінці в Facebook.

"На 6-7 день від початку або простіше появи температури ми вже можемо отримати значне ураження легенів і побачити це на комп'ютерній томографії або УЗД легенів", - розповів експерт.

Також вже на 6-7 день аналіз ЦРП може бути в 10-15 разів вище норми. Схожа ситуація спостерігається і з показником – ддімер, він може підійматися в кілька разів.

Він також зазначив, що сатурація киснем часто тримається нормальною до 10-12 дня. Після цього може несподівано різко знизитися і створити серйозну проблему для медиків в домашньому лікуванні без кисню.

Як лікувати?

Жиравецький заявив, що змін в лікуванні ніяких немає. Але все лікування необхідно починати значно швидше і швидко реагувати на зміни стану пацієнта.

Він також підкреслив, що при новому штамі коронавірусу вітаміни не допомагають. Також практично нічого не дають суммамед і цефтріаксон.

Чи проходить COVID - 19 при нових штамах в легкій формі без лікування?

Лікар відповів, що проходить. Але зараз значно вищий відсоток тих хворих, які потребують стаціонарного лікування

"Кожен день, а іноді година на рахунку", - додав експерт.

Нагадаємо, Жиравецький розповів, чому краще збивати температуру з перших днів COVID-19.

Раніше в Україні встановили розмір компенсацій у разі смерті після вакцинації від COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України COVID-19Коронавірус