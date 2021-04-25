Лікар розповів про лікування нових штамів коронавірусу: значно швидше передаються

Нові штами коронавірусної інфекції передаються значно швидше на відміну від свого попередника. Крім того, у людини стрімкіше з'являються ускладнення після хвороби.
Про це розповів лікар, радник міського голови Львова з медичних питань Тарас Жиравецький на своїй сторінці в Facebook.
"На 6-7 день від початку або простіше появи температури ми вже можемо отримати значне ураження легенів і побачити це на комп'ютерній томографії або УЗД легенів", - розповів експерт.
Також вже на 6-7 день аналіз ЦРП може бути в 10-15 разів вище норми. Схожа ситуація спостерігається і з показником – ддімер, він може підійматися в кілька разів.
Він також зазначив, що сатурація киснем часто тримається нормальною до 10-12 дня. Після цього може несподівано різко знизитися і створити серйозну проблему для медиків в домашньому лікуванні без кисню.
Жиравецький заявив, що змін в лікуванні ніяких немає. Але все лікування необхідно починати значно швидше і швидко реагувати на зміни стану пацієнта.
Він також підкреслив, що при новому штамі коронавірусу вітаміни не допомагають. Також практично нічого не дають суммамед і цефтріаксон.
Лікар відповів, що проходить. Але зараз значно вищий відсоток тих хворих, які потребують стаціонарного лікування
"Кожен день, а іноді година на рахунку", - додав експерт.
Нагадаємо, Жиравецький розповів, чому краще збивати температуру з перших днів COVID-19.
Раніше в Україні встановили розмір компенсацій у разі смерті після вакцинації від COVID-19.