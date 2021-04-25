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Лікар розповів про лікування нових штамів коронавірусу: значно швидше передаються

Новость на русском → Неділя 25 квітня 2021 16:24
Лікар розповів про лікування нових штамів коронавірусу: значно швидше передаються Колаж РБК-Україна: доктор розповів про лікування нових штамів коронавірусу
Автор: Роман Мирончук

Нові штами коронавірусної інфекції передаються значно швидше на відміну від свого попередника. Крім того, у людини стрімкіше з'являються ускладнення після хвороби.

Про це розповів лікар, радник міського голови Львова з медичних питань Тарас Жиравецький на своїй сторінці в Facebook.

"На 6-7 день від початку або простіше появи температури ми вже можемо отримати значне ураження легенів і побачити це на комп'ютерній томографії або УЗД легенів", - розповів експерт.

Також вже на 6-7 день аналіз ЦРП може бути в 10-15 разів вище норми. Схожа ситуація спостерігається і з показником – ддімер, він може підійматися в кілька разів.

Він також зазначив, що сатурація киснем часто тримається нормальною до 10-12 дня. Після цього може несподівано різко знизитися і створити серйозну проблему для медиків в домашньому лікуванні без кисню.

Як лікувати?

Жиравецький заявив, що змін в лікуванні ніяких немає. Але все лікування необхідно починати значно швидше і швидко реагувати на зміни стану пацієнта.

Він також підкреслив, що при новому штамі коронавірусу вітаміни не допомагають. Також практично нічого не дають суммамед і цефтріаксон.

Чи проходить COVID - 19 при нових штамах в легкій формі без лікування?

Лікар відповів, що проходить. Але зараз значно вищий відсоток тих хворих, які потребують стаціонарного лікування

"Кожен день, а іноді година на рахунку", - додав експерт.

Нагадаємо, Жиравецький розповів, чому краще збивати температуру з перших днів COVID-19.

Раніше в Україні встановили розмір компенсацій у разі смерті після вакцинації від COVID-19.

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