Лікар розповів, коли коронавірус назавжди піде з України

Лікар розповів, коли піде коронавірус (фото: РБК-Україна)

Коронавірус в Україні остаточно піде з країни після третьої хвилі захворювання. Таку точку зору озвучив львівський медик Тарас Жиравецький. Він вважає, що в нашій країні ми вже відчуємо спад у лютому 2021 року.

Як розповів Жиравецький ТСН, після лютого весь час буде фіксуватися зниження випадків захворювання.

"З того, що прогнозуємо і бачимо, і спираючись на модель іспанського грипу, яка була запротокольована в 1918 році, то ми чекаємо трьох хвиль. Перша хвиля була маленькою, де перехворіло 5-10% населення. Зараз у нас друга хвиля, яка почалася практично в серпні, і теоретично вона повинна досягти піку десь у кінці січня - початку лютого. А наступні 5-6 місяців ми будемо спостерігати падіння цієї хвилі. Відповідно, будемо опускатися вниз, тобто кількість випадків і госпіталізацій буде менше", - вважає лікар.

Також Жиравецький прогнозує повне зникнення COVID-19 в Україні у 2022 році. За його словами, третя хвиля в Україні почнеться після серпня 2021 року.

"Зараз ми підіймаємося, до середини літа буде спуск. Потім може бути так само, як і влітку - орієнтовно два місяці легких, де буде мало випадків реєструватися і менше госпіталізацій, а потім, десь у середині серпня, теоретично, повинна прийти третя хвиля, де може перехворіти 25-30% населення. І вона триватиме приблизно 6-8 місяців. Якщо орієнтовно, то в березні цього року розпочався коронавірус, а в 2022 році повинен зникнути", - повідомив Жиравецький.

Як ми раніше писали, відомий український лікар зі Львова Тарас Жиравецький порадував українців оптимістичним прогнозом щодо коронавірусу. На думку медика, COVID-19 раптово зникне, як ми могли спостерігати з різними штамами грипу.