Лікар розповів, як коронавірус може вдарити по органах травлення: найцікавіше починається після

Люди, які перенесли коронавірус, через 2-3 місяці можуть зіткнутися з новим для себе захворюванням — ураженням підшлункової залози, кишечника, печінки.

Доктор зазначив, що першими симптомами коронавірусу у деяких людей є блювота або діарея, а не звичне підвищення температури.

"Дійсно, у кожного четвертого-п'ятого з тих, хто заразився коронавірусом, першими симптомами бувають нудота, блювота, діарея, але саме "цікаве" починається після того, як людина начебто одужала. Через два-три місяці вона може зіткнутися з новим для себе захворюванням — ураженням підшлункової залози, кишечника, печінки", - розповів Шипулін.

Внутрішні органи людини стають мішенями для підступної інфекції, зазначає професор.

"Ці органи - мішені для підступного вірусу. Потрібно звернутися до гастроентеролога, щоб визначити, чи не з'явилося у вас захворювання кишечника: неспецифічний виразковий коліт, або хвороба Крона. Ці важкі хвороби починаються через збій імунітету, коли організм раптом помилково сприймає клітини кишечника як чужорідні. Відомо, що важче переносять COVID-19 ті, хто приймає терапію, гнітючу імунну систему", - резюмував фахівець.