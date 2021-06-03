Лікар розповів, коли коронавірус зникне з України: нас чекає остання хвиля

Коронавірус в Україні зникне після того, як українці набудуть колективного імунітету від інфекційної хвороби. Проте нас чекає ще одна хвиля, однак вона буде не такою потужною. Про це розповів лікар одного з діагностичних медичних центрів Львова Тарас Жиравецький, який назвав реальну цифру хворих на COVID-19.

За словами медика, остання хвиля коронавірусу буде не тако потужною, як попередні, проте вона наблизить нас до завершення пандемії. Жиравецький вважає, якщо вона триватиме чотири місяці, за цей період можуть перехворіти ще 6 млн українців.

"Ми не вгадаємо, чи буде ця хвиля, чи ні. Але якщо вона буде і триватиме кілька місяців, то так, вона буде останньою. Буде ще вакцинація, яка буде зменшувати кількість важких випадків, але вакцинація не гарантує незараження", - стверджує лікар.

Скільки реальних хворих на коронавірус в Україні

При цьому, ситуація з коронавірусом наразі не така втішна, як нам говорить статистика (на 3 червня 2581 новий випадок інфікування). Тарас Жиравецький каже, що цю цифру варто помножити в рази.

"Зараз літом ми будемо мати таке послаблення, хоча ми розуміємо, що зараз у нас є 1200 госпіталізацій за минулу добу і це десь приблизно 5% людей, які захворіли. Тому орієнтовно 1200 множимо на 2 і множимо на 10 і виходить орієнтовно 25 тисяч нових випадків в Україні в день є. Тому відповідно не все так ще є спокійно", - зазначив він.

Послаблення карантину зробило ситуацію непередбачуваною

За його словами, реально за місяць зараз може перехворіти до мільйона людей, а якщо кількість нових інфікувань збільшиться, це наблизить нас до колективного імунітету. Погіршити ж ситуацію може відсутність карантинних обмежень і масові святкування.

"Інтрига вся в тому, що зараз все відчинено, весілля святкують, випускні ідуть, і, звичайно, у нас є "британський" вірус, який є достатньо агресивний. Тому початок хвилі може бути і швидше - впродовж 2-3 тижнів, до місяця часу. Ми це можемо побачити по госпіталізації, якщо вона різко почне зростати до 2-3 тисяч пацієнтів день. То, в принципі, буде така легка хвиля. Бо ж ми зараз повністю не опустилися донизу, ми ще є на такій нормальній хвилі", - зазначив він.

Остання хвиля може завершити пандемію

Зважаючи на те, що вже значна частина українців перехворіли, наступна хвиля може бути значно меншою.

"Якщо вже зараз приблизно 10 мільйонів людей неофіційно перехворіло (офіційно понад 2 мільйони 200 тис. осіб), потім, під час цієї останньої хвилі, за 4 місяці ще перехворіє 6 мільйонів, то вже в принципі ми будемо наближатися до того, що майже все доросле населення перехворіє", - додав Жиравецький.

Надалі коронавірус зовсім не зникне - хоча великих хвиль інфікування не буде, очікуються невеликі "хвильки", стверджує медик.